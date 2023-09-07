Беглов и Дрозденко взяли под личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на «Скандинавии»

Оказание помощи пострадавшим в ДТП с грузовиком и юными велогонщицами на трассе «Скандинавия» в Ленобласти взяли под личный контроль губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.



В Петербурге организовали оперативный штаб, который возглавил Беглов. На место ДТП направлены спецтехника, 10 бригад скорой помощи из обоих регионов и санитарная авиация. Медицинские учреждения агломерации готовятся принимать пострадавших. «Всем будут оказаны необходимые меры поддержки», — добавляют в администрации.