Беглов и Дрозденко взяли под личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на «Скандинавии»

Оказание помощи пострадавшим в ДТП с грузовиком и юными велогонщицами на трассе «Скандинавия» в Ленобласти взяли под личный контроль губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
В Петербурге организовали оперативный штаб, который возглавил Беглов. На место ДТП направлены спецтехника, 10 бригад скорой помощи из обоих регионов и санитарная авиация. Медицинские учреждения агломерации готовятся принимать пострадавших. «Всем будут оказаны необходимые меры поддержки», — добавляют в администрации.
ДТП с участием воспитанниц школы олимпийского резерва Курортного района, самосвала и автомобиля сопровождения произошло утром 7 сентября на 59-м километре трассы А-181 «Скандинавия». Девочки 14–15 лет совершали тренировочный заезд, когда грузовик «Скания» врезался в «Форд», на котором ехал их тренер, а тот наехал на самих спортсменок. Две девочки погибли, еще шестеро и тренер пострадали. «Тренировочный процесс осуществлялся в соответствии с правилами его организации», — говорится в сообщении администрации.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с оперативной информацией по ДТП с юными велосипедистками на «Скандинавии».