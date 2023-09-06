Суд оставил Беркович и Петрийчук под арестом

Хамовнический районный суд Москвы до 4 ноября продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович и автору пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.



Напомним, театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается в том числе на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе «Финист Ясный Сокол» идеологию запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.