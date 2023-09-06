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    Суд оставил Беркович и Петрийчук под арестом

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    Хамовнический районный суд Москвы до 4 ноября продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович и автору пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

    Напомним, театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается в том числе на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе «Финист Ясный Сокол» идеологию запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

    В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма. Срок ареста Беркович и Петрийчук истекает 4 июля. Вину они не признают.

    *ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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    Беркович и Петрийчук
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    Комментарии 3

    Гость06 Сен 2023 в 20:59
    Феминист Ясный Сокол.
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