От ИГИЛ* до феминизма. Что именно потянуло на уголовное дело в спектакле «Финист Ясный Сокол»

Кроме идеологии исламизма и джихадизма, эксперты нашли в спектакле Беркович по пьесе Петрийчук «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
Дело об оправдании терроризма в получившем две «Золотые маски» спектакле «Финист Ясный Сокол» возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Сколько именно человек в этот круг попадет — пока неясно.
Звонок в дверь квартиры писательницы Нины Катерли в доме на Петроградской раздался около половины одиннадцатого утра
«Сказали, из следственного комитета. Хотят провести в квартире обыск из-за спектакля, который внучка поставила в Москве, — рассказала 88-летняя писательница «Фонтанке», когда неожиданные посетители уже вошли в квартиру. — На нее возбудили дело за оправдание терроризма. Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве».
Дочь Нины Катерли — правозащитница Елена Эфрос тем временем безуспешно пыталась дозвониться ее внучке и своей дочери — театральному режиссеру Жене Беркович. Но телефон был отключен. Как станет известно позднее, Евгению примерно в эти минуты задерживали в Москве.
Беркович — ученица Кирилла Серебренникова и участница созданной им на основе актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ «Седьмой студии». Феминистка и говорить о себе предпочитает феминитивами: режиссерка, драматургесса. В 2020 году создала собственный театральный проект «Дочери СОСО». Первым спектаклем, который Женя Беркович поставила с этим коллективом, и стал «Финист Ясный Сокол» по пьесе Светланы Петрийчук о женщинах, «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию», как говорится на сайте проекта.
В феврале 2022 года Беркович получила 10 суток административного ареста за одиночный пикет с плакатом пацифистского содержания у станции метро «Аэропорт» в Москве. Затем в социальных сетях начали репостить стихотворение Беркович, в котором рассказывается, как парню по имени Сергей является призрак его воевавшего деда и просит о нем забыть: не писать о нем в соцсети и «не носить на парад». Как бы то ни было, скандал не вышел за пределы блогов и личных страниц.
А в апреле 2022 года были подведены итоги главной государственной театральной премии страны «Золотая маска». Спектакль «Финист Ясный Сокол» был представлен в четырех номинациях: драма, режиссура (Евгении Беркович), костюмы (Ксения Сорокина) и драматургия (Светлана Петрийчук). В двух из них постановка победила, Светлана Петрийчук и Ксения Сорокина стали лауреатами «Золотой маски».
К вечеру 4 мая драматург Светлана Петрийчук была задержана в аэропорту Внуково — и тоже из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Обеих доставили для допроса в следственное управление Центрального административного округа Москвы, где они стали подозреваемыми по делу об оправдании терроризма (
По словам адвоката Петрийчук Юлии Кузнецовой, из материалов дела следует, что
За три года этот ролик посмотрели 3 600 раз. В январе до него добрались эксперты из Московского государственного лингвистического университета, чтобы провести лингвистическое исследование. «В постановлении о возбуждении уголовного дела от
Имена экспертов в постановлении не уточняются, текст экспертизы от
Но в материалах дела, по словам Юлии Кузнецовой, содержится другой не менее любопытный документ, датированный
«Исследование проводили заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев и Галина Хизриева, которая с
Лаборатория деструктологии существует в МГЛУ с 2019 года. «В рамках лаборатории проводятся лингвистические, психологические, религиоведческие, политологические и социологические экспертизы любой сложности, — говорится на официальном сайте учебного заведения. — Данные экспертизы неоднократно проверялись судами и всегда признавались допустимым доказательством. Лаборатория особо специализируется на экстремистских и террористических организациях религиозного типа. Исследования и экспертизы проводятся ведущими специалистами в своих областях, которые готовы в процессе их подготовки поддерживать доброжелательный контакт с заказчиками». Центр лингвистической экспертизы МГЛУ был создан в конце декабря
«В тексте деструктологической экспертизы задаются вопросы о наличии в пьесе признаков каких-либо идеологий и субкультур, если да — то каких именно, — говорит Юлия Кузнецова. — И эксперты отмечают, что в представленных материалах содержатся признаки следующих деструктивных идеологий: идеология ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), включающая в себя идеологию джихадизма, идеи перманентного насилия, в том числе революционного, и признания джихада как шестого столпа ислама, что сакрализует насильственные действия и вменяет их мусульманам как обязательные; идеология халифатизма — идея построения всемирного исламского государства; идеология исламизма или мусульманского освобождения. А также признаки деструктивной субкультуры русских жен-неофиток террористов, экстремистов, субкультуры так называемого русского ислама. В материалах спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного Беркович, выделяются признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
...Бабушка Евгении Беркович Нина Катерли ошиблась — уголовное дело возбудили в отношении не режиссера спектакля, а «неопределенного круга лиц». Кроме Беркович и Петрийчук,
Задержанные Евгения Беркович и Светлана Петрийчук провели ночь в ИВС. Меру пресечения для них суд изберет
*ИГИЛ, «Исламское государство» — (запрещенная на территории РФ террористическая организация)
Венера Галеева
«Фонтанка.ру»