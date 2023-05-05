От ИГИЛ* до феминизма. Что именно потянуло на уголовное дело в спектакле «Финист Ясный Сокол»

Фото: кадр из видео Независимый фестиваль Любимовка / youtube.com Поделиться Поделиться





Кроме идеологии исламизма и джихадизма, эксперты нашли в спектакле Беркович по пьесе Петрийчук «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».

Дело об оправдании терроризма в получившем две «Золотые маски» спектакле «Финист Ясный Сокол» возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Сколько именно человек в этот круг попадет — пока неясно.



Звонок в дверь квартиры писательницы Нины Катерли в доме на Петроградской раздался около половины одиннадцатого утра 4 мая .



«Сказали, из следственного комитета. Хотят провести в квартире обыск из-за спектакля, который внучка поставила в Москве, — рассказала 88-летняя писательница «Фонтанке», когда неожиданные посетители уже вошли в квартиру. — На нее возбудили дело за оправдание терроризма. Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве».

Дочь Нины Катерли — правозащитница Елена Эфрос тем временем безуспешно пыталась дозвониться ее внучке и своей дочери — театральному режиссеру Жене Беркович. Но телефон был отключен. Как станет известно позднее, Евгению примерно в эти минуты задерживали в Москве.



Беркович — ученица Кирилла Серебренникова и участница созданной им на основе актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ «Седьмой студии». Феминистка и говорить о себе предпочитает феминитивами: режиссерка, драматургесса. В 2020 году создала собственный театральный проект «Дочери СОСО». Первым спектаклем, который Женя Беркович поставила с этим коллективом, и стал «Финист Ясный Сокол» по пьесе Светланы Петрийчук о женщинах, «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию», как говорится на сайте проекта.



В феврале 2022 года Беркович получила 10 суток административного ареста за одиночный пикет с плакатом пацифистского содержания у станции метро «Аэропорт» в Москве. Затем в социальных сетях начали репостить стихотворение Беркович, в котором рассказывается, как парню по имени Сергей является призрак его воевавшего деда и просит о нем забыть: не писать о нем в соцсети и «не носить на парад». Как бы то ни было, скандал не вышел за пределы блогов и личных страниц.



А в апреле 2022 года были подведены итоги главной государственной театральной премии страны «Золотая маска». Спектакль «Финист Ясный Сокол» был представлен в четырех номинациях: драма, режиссура (Евгении Беркович), костюмы (Ксения Сорокина) и драматургия (Светлана Петрийчук). В двух из них постановка победила, Светлана Петрийчук и Ксения Сорокина стали лауреатами «Золотой маски».



К вечеру 4 мая драматург Светлана Петрийчук была задержана в аэропорту Внуково — и тоже из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Обеих доставили для допроса в следственное управление Центрального административного округа Москвы, где они стали подозреваемыми по делу об оправдании терроризма ( статья 205.2 , часть 2 , УК РФ ).

По словам адвоката Петрийчук Юлии Кузнецовой, из материалов дела следует, что 27 января 2023 года было проведено некое лингвистическое исследование, причем не текста пьесы «Финист Ясный Сокол» или спектакля, а опубликованного на Youtube-канале «Независимый фестиваль Любимовка» в 2019 году видеоролика с читкой этой пьесы. Видеоролик снабжен дисклеймером, в котором говорится, что «на фестивале современной драматургии Любимовка пьесы представляются в авторской редакции, а дискуссии ведутся открыто и без цензуры». Зрителя предупреждают, что в записи читки пьесы могут содержаться ненормативная лексика, описание сцен секса и насилия, а религиозные, социальные или политические темы могут «подаваться в конфликтном ключе». Видео снабжено пометкой «18+» и «не рекомендовано» тем, кто может оскорбиться или воспринять его как «прямое высказывание» или пропаганду чего-либо, «а не представление и обсуждение художественного произведения».



За три года этот ролик посмотрели 3 600 раз. В январе до него добрались эксперты из Московского государственного лингвистического университета, чтобы провести лингвистическое исследование. «В постановлении о возбуждении уголовного дела от 10 апрел я 2023 года говорится, что в точно не установленное следствие время, но не позднее 15 октября 2019 года , неустановленные следствием лица, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на оправдание терроризма, выражающегося в публичном признании идеологии терроризма правильной и нуждающейся в поддержке и подражании, находясь в точно не установленном следствием месте на территории города Москвы, разместили в сети Интернет видеоролик читки пьесы «Финист Ясный Сокол», — процитировала Юлия Кузнецова постановление о возбуждении уголовного дела. — Который, согласно заключению лингвистической экспертизы Московского государственного лингвистического университета, содержит высказывания, выражающие оправдание выезда из страны молодых женщин с целью принять участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*, а также содержит высказывания, выражающие одобрение деятельности этой запрещенной РФ террористической организации и «выраженные через указание на свободность и инновационный характер общества, творческий характер самой организации, ее моральное и духовное превосходство».



Имена экспертов в постановлении не уточняются, текст экспертизы от 27 января адвокату не предоставили.

Но в материалах дела, по словам Юлии Кузнецовой, содержится другой не менее любопытный документ, датированный 3 мая 2023 года. Это «комплексная деструктологическая экспертиза».

«Исследование проводили заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев и Галина Хизриева, которая с 2023 года является директором Центра лингвистической экспертизы МГЛУ, — говорит адвокат. — Их заключение датировано 3 мая 2023 года и занимает 125 страниц . Непонятно, как эксперты могли успеть за сутки написать документ такого объема».



Лаборатория деструктологии существует в МГЛУ с 2019 года. «В рамках лаборатории проводятся лингвистические, психологические, религиоведческие, политологические и социологические экспертизы любой сложности, — говорится на официальном сайте учебного заведения. — Данные экспертизы неоднократно проверялись судами и всегда признавались допустимым доказательством. Лаборатория особо специализируется на экстремистских и террористических организациях религиозного типа. Исследования и экспертизы проводятся ведущими специалистами в своих областях, которые готовы в процессе их подготовки поддерживать доброжелательный контакт с заказчиками». Центр лингвистической экспертизы МГЛУ был создан в конце декабря 2022 года . «Целью создания и деятельности Центра является организация фундаментальных исследований в области лингвистической экспертизы», — говорится на сайте.



«В тексте деструктологической экспертизы задаются вопросы о наличии в пьесе признаков каких-либо идеологий и субкультур, если да — то каких именно, — говорит Юлия Кузнецова. — И эксперты отмечают, что в представленных материалах содержатся признаки следующих деструктивных идеологий: идеология ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), включающая в себя идеологию джихадизма, идеи перманентного насилия, в том числе революционного, и признания джихада как шестого столпа ислама, что сакрализует насильственные действия и вменяет их мусульманам как обязательные; идеология халифатизма — идея построения всемирного исламского государства; идеология исламизма или мусульманского освобождения. А также признаки деструктивной субкультуры русских жен-неофиток террористов, экстремистов, субкультуры так называемого русского ислама. В материалах спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного Беркович, выделяются признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».



...Бабушка Евгении Беркович Нина Катерли ошиблась — уголовное дело возбудили в отношении не режиссера спектакля, а «неопределенного круга лиц». Кроме Беркович и Петрийчук, 4 мая показания давал и директор театрального проекта «Дочери СОСО» Александр Андриевич, но он, как рассказала «Фонтанке» адвокат Юлия Кузнецова, покинул следственное управление в статусе свидетеля. «Следователи также намерены вызвать для допросов всех актрис, которые принимали участие в спектакле», — говорит адвокат.

