Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Женя Беркович задержаны как подозреваемые по делу об оправдании терроризма

Автор пьесы «Финист Ясный Сокол», по которой режиссер Женя Беркович поставила одноименный спектакль, задержана в Москве по делу об оправдании терроризма. Об этом «Фонтанке» 4 мая сообщила адвокат драматурга Юлия Кузнецова.



«Светлана в статусе подозреваемой находится в следственном управлении, там ведется протокол допроса, — рассказала Кузнецова. — Допрос начался недавно. Вменяют оправдание терроризма, статья 205.2, часть 2. Основанием, согласно постановлению о возбуждении дела, стал материал проверки от 10 апреля 2023 года, зарегистрированный в следственном отделе по Басманному району Москвы».

