Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Женя Беркович задержаны как подозреваемые по делу об оправдании терроризма

Автор пьесы «Финист Ясный Сокол», по которой режиссер Женя Беркович поставила одноименный спектакль, задержана в Москве по делу об оправдании терроризма. Об этом «Фонтанке» 4 мая сообщила адвокат драматурга Юлия Кузнецова.
«Светлана в статусе подозреваемой находится в следственном управлении, там ведется протокол допроса, — рассказала Кузнецова. — Допрос начался недавно. Вменяют оправдание терроризма, статья 205.2, часть 2. Основанием, согласно постановлению о возбуждении дела, стал материал проверки от 10 апреля 2023 года, зарегистрированный в следственном отделе по Басманному району Москвы».
В настоящее время защитник ознакамливается с материалами проверки. По словам адвоката, дело Петрийчук, скорее всего, объединено с делом в отношении режиссера Жени Беркович по аналогичной статье.
Задержание Беркович в качестве подозреваемой подтвердила РБК адвокат режиссера Юлия Трегубова.
Поводом в обоих случаях стал спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Беркович по пьесе Петрийчук еще в 2020 году. Постановка в 2022 году получила две высшие государственные театральные премии «Золотая маска» — за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса посвящена женщинам, «решившим виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».
Ранее в Петербурге силовики провели обыск в квартире бабушки Жени Беркович, писательницы Нины Катерли. Как рассказала «Фонтанке» Катерли, в отношении ее внучки возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.