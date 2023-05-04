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    К писательнице Нине Катерли пришли с обыском из-за спектакля ее внучки Жени Беркович. Режиссера подозревают в оправдании терроризма

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    Домой к 88-летней писательнице Нине Катерли пришли сотрудники Следственного комитета из-за спектакля, который поставила ее внучка, театральный режиссер Женя Беркович. Звонок в дверь раздался около половины одиннадцатого утра 4 мая.

    «Сказали, хотят провести в квартире обыск из-за спектакля, который внучка поставила в Москве. Еще не начали, разговаривают с моей дочерью, — рассказала «Фонтанке» писательница. — На внучку завели дело за оправдание терроризма. Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве. Внучка живет там, в гостях бывает не часто. Последний раз приезжала недели две назад». На этом беседа завершилась, так как Нине Катерли «сказали опустить и отключить телефон».

    В пресс-службе городского ГСУ СК России «Фонтанке» сообщили, что не в курсе следственных действий в квартире Нины Катерли и посоветовали обратиться в столичный Следственный комитет, так как спектакль, ставший причиной для визита, был поставлен не в Петербурге, а в Москве.

    Спектакль Беркович «Финист — Ясный сокол» по пьесе Светланы Петрийчук о женщинах, которые решили заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

    Писательница, публицист и правозащитник Нина Катерли — автор 15 книг, лауреат премии ПЕН-клуба СПб «За гражданскую и творческую смелость» (1996), премии Дома книги и ПЕН-клуба СПб «Честь и свобода» в номинации «Публицистика» за книгу «Иск» (1999).

    Театральный режиссер Женя Беркович — участница «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, номинант театральной премии «Золотая маска».

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