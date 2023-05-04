Обыск в квартире писательницы Нины Катерли завершён. Её внучка Женя Беркович не выходит на связь

Домой к писательнице сотрудники Следственного комитета пришли утром 4 мая из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол», который поставила её внучка, театральный режиссер Женя Беркович. Телефон Жени Беркович выключен, её мать, Елена Эфрос, в социальных сетях рассказала, что не может с ней связаться.

«Меня просили комментариев не давать пока», — сказала Нина Катерли «Фонтанке».

Следственные действия в квартире писательницы и публициста Нины Катерли завершились спустя примерно два часа после прихода силовиков.

Спектакль Беркович «Финист — Ясный Сокол» по пьесе Светланы Петрийчук — о женщинах, которые решили заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

