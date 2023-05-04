Обыск в квартире писательницы Нины Катерли завершён. Её внучка Женя Беркович не выходит на связь

Следственные действия в квартире писательницы и публициста Нины Катерли завершились спустя примерно два часа после прихода силовиков.
«Меня просили комментариев не давать пока», — сказала Нина Катерли «Фонтанке».
Домой к писательнице сотрудники Следственного комитета пришли утром 4 мая из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол», который поставила её внучка, театральный режиссер Женя Беркович. Телефон Жени Беркович выключен, её мать, Елена Эфрос, в социальных сетях рассказала, что не может с ней связаться.
Спектакль Беркович «Финист — Ясный Сокол» по пьесе Светланы Петрийчук — о женщинах, которые решили заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
Писательница, публицист и правозащитник Нина Катерли — автор 15 книг, лауреат премии ПЕН-клуба СПб «За гражданскую и творческую смелость» (1996), премии Дома книги и ПЕН-клуба СПб «Честь и свобода» в номинации «Публицистика» за книгу
Театральный режиссер Женя Беркович — участница «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, номинант театральной премии «Золотая маска».