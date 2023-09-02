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    Вот так надо проводить субботу. Нерпа принимает солнечные ванны

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    Ученый из Петербурга Лина Головнева сделала уникальное видео: она с очень близкого расстояния сняла, как нерпа принимает солнечные ванны. Запись публикует 2 сентября канал «Каждой твари по паре» Павла Глазкова.

    «Удивляет, как легко нерпа удерживает свое упитанное тело на небольшой плоскости камня! И ведь в таком положении она реально отдыхает», — пишет Павел Глазков.

    На передних лапах нерпы — мощные когти. Ими животное зимой проделывает отверстия во льду, чтобы подышать воздухом. При линьке на когтях появляются годовые насечки, и по ним можно определить возраст нерпы (как по кольцам у дерева).

    Балтийская кольчатая нерпа занесена не только в Красную книгу Санкт-Петербурга, но и в Красную книгу Российской Федерации. За последние 30 лет численность этих животных в Финском заливе снизилась в 30 раз. Сейчас их около ста.

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    НерпаНерпыЖивотныеПриродаПавел Глазков
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