Вот так надо проводить субботу. Нерпа принимает солнечные ванны

Ученый из Петербурга Лина Головнева сделала уникальное видео: она с очень близкого расстояния сняла, как нерпа принимает солнечные ванны. Запись публикует 2 сентября канал «Каждой твари по паре» Павла Глазкова.
«Удивляет, как легко нерпа удерживает свое упитанное тело на небольшой плоскости камня! И ведь в таком положении она реально отдыхает», — пишет Павел Глазков.
На передних лапах нерпы — мощные когти. Ими животное зимой проделывает отверстия во льду, чтобы подышать воздухом. При линьке на когтях появляются годовые насечки, и по ним можно определить возраст нерпы (как по кольцам у дерева).
Балтийская кольчатая нерпа занесена не только в Красную книгу Санкт-Петербурга, но и в Красную книгу Российской Федерации. За последние 30 лет численность этих животных в Финском заливе снизилась в 30 раз. Сейчас их около ста.