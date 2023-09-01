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    Администратора Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест

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    Администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина в пятницу, 1 сентября, заключили под домашний арест по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.

    Суд отказал следствию в ходатайстве об заключении администратора Telegram-канала под стражу. В ходе заседания Куршин заявил, что понимает, что совершил преступление, однако не согласился с формулировкой. «Ранее я сам являлся военнослужащим, до сих пор сохраняю связь со многими из них и не испытываю к ним ненависти, в чем меня обвиняет следствие», — сказал обвиняемый.

    Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 3 дней.

    Накануне стало известно, что в Москве на Ленинградском вокзале Андрея Куршина задержали по делу о фейках про российскую армию.

    Аудитория канала Куршина — 86 тысяч человек. В нем публиковались новости, в том числе о ходе СВО. В телеграм-каналах сообщается, что Куршин работает инженером на предприятии НПО «РИФ» и имеет вторую форму допуска к гостайне. Якобы в 2014 году он участвовал в боевых действиях на Донбассе в качестве добровольца.

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    Распространение фейков о ВС РФ
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