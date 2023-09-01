Администратора Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест

Администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина в пятницу, 1 сентября, заключили под домашний арест по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.

Суд отказал следствию в ходатайстве об заключении администратора Telegram-канала под стражу. В ходе заседания Куршин заявил, что понимает, что совершил преступление, однако не согласился с формулировкой. «Ранее я сам являлся военнослужащим, до сих пор сохраняю связь со многими из них и не испытываю к ним ненависти, в чем меня обвиняет следствие», — сказал обвиняемый.