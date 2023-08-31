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    Администратора канала Moscow Calling задержали по делу о фейках про российскую армию

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    Заведомо ложную информацию о действиях российской армии распространял администратор телеграм-канала Андрей Куршин, уверено следствие. 31 августа его задержали в Москве, сообщает ТАСС.

    Агентство уточняет, что сейчас Куршин на допросе. Задержали его на Ленинградском вокзале, у него дома прошел обыск.

    Аудитория канала Куршина — 86 тысяч человек. В нем публиковались новости, в том числе о ходе СВО. В телеграм-каналах сообщается, что Куршин работает инженером на предприятии НПО «РИФ» и имеет вторую форму допуска к гостайне. Якобы в 2014 году он участвовал в боевых действиях на Донбассе в качестве добровольца.

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