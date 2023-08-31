Против похитившей мощи Николая Чудотворца пенсионерки возбудили уголовное дело

В отношении 69-летней пенсионерки из Петербурга, подозреваемой в хищении частицы мощей Николай Чудотворца, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом в четверг, 31 августа, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вчера женщина украла частицу мощей Николай Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области. Ведомство опубликовало момент кражи из церкви. «Злоумышленница вошла в храм, завернула мощевик в светлую ткань и вынесла», — рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки», 69-летняя женщина неизлечимо больна. По предварительной информации, она исчерпала все возможности традиционной медицины и прибегла к нетрадиционной.