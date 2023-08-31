    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-з

    755мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.33eur104.94

    Против похитившей мощи Николая Чудотворца пенсионерки возбудили уголовное дело

    880
    14 комментариев

    В отношении 69-летней пенсионерки из Петербурга, подозреваемой в хищении частицы мощей Николай Чудотворца, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом в четверг, 31 августа, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Вчера женщина украла частицу мощей Николай Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области. Ведомство опубликовало момент кражи из церкви. «Злоумышленница вошла в храм, завернула мощевик в светлую ткань и вынесла», — рассказали в ведомстве.

    По данным «Фонтанки», 69-летняя женщина неизлечимо больна. По предварительной информации, она исчерпала все возможности традиционной медицины и прибегла к нетрадиционной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьКража мощей
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close