Петербурженка, задержанная после кражи мощей из церкви, рассчитывала на них, как на лекарство от смертельной болезни

Жительница Калининского района, задержанная по делу о краже из церкви, рассказала силовикам о своих мотивах.



Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, 69-летняя пенсионерка неизлечимо больна. По предварительной информации, она исчерпала все возможности традиционной медицины и прибегла к нетрадиционной.



Во версии следствия, накануне днем женщина зашла в церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, расположенной на Набережной улице в Кировске и похитила с подставки коробку с частицей мощей Николая Чудотворца.

