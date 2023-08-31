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    Петербурженка, задержанная после кражи мощей из церкви, рассчитывала на них, как на лекарство от смертельной болезни

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    Жительница Калининского района, задержанная по делу о краже из церкви, рассказала силовикам о своих мотивах.

    Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, 69-летняя пенсионерка неизлечимо больна. По предварительной информации, она исчерпала все возможности традиционной медицины и прибегла к нетрадиционной.

    Во версии следствия, накануне днем женщина зашла в церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, расположенной на Набережной улице в Кировске и похитила с подставки коробку с частицей мощей Николая Чудотворца.

    Найденную у нее в квартире ценность вернут в храм.

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    КражаМощиЦерковьЗадержание
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