Из храма под Петербургом украли частицу мощей Святого Николая

Полиция Кировского района области ищет святые мощи после заявления о краже.
В дежурную часть накануне в половине пятого дня пришел псаломщик церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, расположенной на Набережной улице в Кировске, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа. Он рассказал, что в течение дня с полудня до четырех часов вор пришел в храм и похитил капсулу с частицей мощей Святого Николая. Она находилась в коробке на подставке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.