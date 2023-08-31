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    Из храма под Петербургом украли частицу мощей Святого Николая

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    Полиция Кировского района области ищет святые мощи после заявления о краже.

    В дежурную часть накануне в половине пятого дня пришел псаломщик церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, расположенной на Набережной улице в Кировске, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа. Он рассказал, что в течение дня с полудня до четырех часов вор пришел в храм и похитил капсулу с частицей мощей Святого Николая. Она находилась в коробке на подставке.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    ХрамЦерковьМощиКража
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    Комментарии 5

    Гость31 Авг 2023 в 09:32
    Трэш какой то....
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