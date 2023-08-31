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    Предполагаемую похитительницу частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Ленобласти задержали

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    Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы отыскать мощевик со святыней, который умыкнули из храма Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи в Кировском районе Ленобласти.

    О поимке предполагаемого греховодника 31 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Первоначальная информация краткая: задержана подозреваемая.

    Ларец показали на фото. Судя по снимкам, он органично вписался в домашний иконостас, в кадр попали также женские мелочи.

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    Позднее в ведомстве уточнили, что подозреваемой 69 лет, она живёт в Петербурге. Мощевик нашли у неё в квартире. В ближайшее время его вернут в храм на Набережной улице в Кировске.

    Частица мощей Святого Николая — одна из храмовых святынь. Накануне ларец вынесли в центр зала по просьбе прихожан. Для поклона выделили час около полудня, примерно в этот промежуток времени он и пропал. В церкви считают, что операция по похищению реликвии была спланирована, а воришка рядился под прихожанку, пишет 47news.

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