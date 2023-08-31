Предполагаемую похитительницу частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Ленобласти задержали

Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы отыскать мощевик со святыней, который умыкнули из храма Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи в Кировском районе Ленобласти.



О поимке предполагаемого греховодника 31 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Первоначальная информация краткая: задержана подозреваемая.



Ларец показали на фото. Судя по снимкам, он органично вписался в домашний иконостас, в кадр попали также женские мелочи.

