Предполагаемую похитительницу частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Ленобласти задержали

Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы отыскать мощевик со святыней, который умыкнули из храма Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи в Кировском районе Ленобласти.
О поимке предполагаемого греховодника 31 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Первоначальная информация краткая: задержана подозреваемая.
Ларец показали на фото. Судя по снимкам, он органично вписался в домашний иконостас, в кадр попали также женские мелочи.
Позднее в ведомстве уточнили, что подозреваемой 69 лет, она живёт в Петербурге. Мощевик нашли у неё в квартире. В ближайшее время его вернут в храм на Набережной улице в Кировске.
Частица мощей Святого Николая — одна из храмовых святынь. Накануне ларец вынесли в центр зала по просьбе прихожан. Для поклона выделили час около полудня, примерно в этот промежуток времени он и пропал. В церкви считают, что операция по похищению реликвии была спланирована, а воришка рядился под прихожанку, пишет 47news.