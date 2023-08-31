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    Похищение мощей Николая Чудотворца в Ленобласти попало на видео

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    Петербурженка пыталась украсть мощи Николая Чудотворца из церкви в Кировске — 69-летняя пенсионерка хотела излечиться от смертельной болезни. Момент похищения в четверг, 31 августа, опубликовало МВД РФ.

    Фото: МВД МЕДИА
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    Женщина украла частицу мощей Николая Чудотворца в среду днем из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области. «Злоумышленница вошла в храм, завернула мощевик в светлую ткань и вынесла», — говорится в сообщении ведомства.

    МВД МЕДИА

    Женщину нашли в квартире на Полюстровском проспекте в Петербурге — ее задержали. Там же находилась и частица мощей Николая Чудотворца. «В ближайшее время она будет возвращена в храм», — рассказали в МВД.

    По данным «Фонтанки», 69-летняя женщина неизлечимо больна. По предварительной информации, она исчерпала все возможности традиционной медицины и прибегла к нетрадиционной.

    Фото: МВД МЕДИА

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    МощиЛенинградская областьПохищение
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