Нигер приказал войскам перейти в «максимальную боевую готовность»

Мятежники, захватившие власть в Нигере, приказали вооруженным силам перейти в повышенную боевую готовность, передает Reuters со ссылкой на внутренний документ главы обороны страны.
Как сообщает 26 августа агентство, приказ о максимальной боевой готовности позволит вооруженным силам Нигера «адекватно реагировать» в случае любого нападения и «избежать эффекта неожиданности». Решение связывают с возросшей угрозой нападения и национальной безопасности.
Как писала «Фонтанка», мятежники уже пригрозили убить свергнутого президента Нигера в случае иностранной интервенции.
В ночь с 26 на 27 июля военные свергли президента Нигера Мохамеда Базума и взяли страну под контроль. Новым лидером был объявлен глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани. Произошедшее активно обсуждали на саммите Россия — Африка в Петербурге.
31 июля военные объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию. 4 августа страны — участники ЭКОВАС согласовали план интервенции, если в стране не вернут к власти Базума.