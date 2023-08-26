Нигер приказал войскам перейти в «максимальную боевую готовность»

Мятежники, захватившие власть в Нигере, приказали вооруженным силам перейти в повышенную боевую готовность, передает Reuters со ссылкой на внутренний документ главы обороны страны.



Как сообщает 26 августа агентство, приказ о максимальной боевой готовности позволит вооруженным силам Нигера «адекватно реагировать» в случае любого нападения и «избежать эффекта неожиданности». Решение связывают с возросшей угрозой нападения и национальной безопасности.

Как писала «Фонтанка», мятежники уже пригрозили убить свергнутого президента Нигера в случае иностранной интервенции.