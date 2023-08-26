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    Нигер приказал войскам перейти в «максимальную боевую готовность»

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    Мятежники, захватившие власть в Нигере, приказали вооруженным силам перейти в повышенную боевую готовность, передает Reuters со ссылкой на внутренний документ главы обороны страны.

    Как сообщает 26 августа агентство, приказ о максимальной боевой готовности позволит вооруженным силам Нигера «адекватно реагировать» в случае любого нападения и «избежать эффекта неожиданности». Решение связывают с возросшей угрозой нападения и национальной безопасности.

    Как писала «Фонтанка», мятежники уже пригрозили убить свергнутого президента Нигера в случае иностранной интервенции.

    В ночь с 26 на 27 июля военные свергли президента Нигера Мохамеда Базума и взяли страну под контроль. Новым лидером был объявлен глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани. Произошедшее активно обсуждали на саммите Россия — Африка в Петербурге.

    31 июля военные объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию. 4 августа страны — участники ЭКОВАС согласовали план интервенции, если в стране не вернут к власти Базума.

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