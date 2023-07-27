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    Песков: на российско-африканском саммите обсуждают военное свержение президента Нигера

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    Российские власти и лидеры стран Африки следят за свержением президента Нигера Мохамеда Базума, эту ситуацию активно обсуждают на полях саммита Россия — Африка в Петербурге. Об этом заявил в четверг, 27 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Невозможно обойти вниманием такие события на африканском континенте», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что на саммите свержение главы Нигера активно обсуждается и, скорее всего, будет обсуждаться и завтра.

    В ночь с 26 на 27 июля военные президентской гвардии заблокировали дворец президента Нигера Мохамеда Базума и объявили по телевидению о государственном перевороте. По словам мятежников, президент свержен, границы страны закрыты, в Нигере действует комендантский час.

    При этом в офисе президента накануне заявляли, что армия не поддержала мятеж и выдвинула им «ультиматум». Несмотря на угрозы, Базум отказался подписать заявление об отставке, пишет Al Arabiya.

    В Jeune Afrique считают, что мятеж мог быть вызван решением президента уволить главу гвардии генерала Омара Тчиани.

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