Песков: на российско-африканском саммите обсуждают военное свержение президента Нигера

Российские власти и лидеры стран Африки следят за свержением президента Нигера Мохамеда Базума, эту ситуацию активно обсуждают на полях саммита Россия — Африка в Петербурге. Об этом заявил в четверг, 27 июля , пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



«Невозможно обойти вниманием такие события на африканском континенте», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что на саммите свержение главы Нигера активно обсуждается и, скорее всего, будет обсуждаться и завтра.

В ночь с 26 на 27 июля военные президентской гвардии заблокировали дворец президента Нигера Мохамеда Базума и объявили по телевидению о государственном перевороте. По словам мятежников, президент свержен, границы страны закрыты, в Нигере действует комендантский час.