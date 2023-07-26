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    В Петербург не собирался. Президент Нигера удерживается военными мятежниками

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    В эту среду, 26 июля, военные заблокировали доступ к зданию президента Нигера Мохамеда Базума, сейчас он ведет переговоры с военными мятежниками, пишет журнал Jeune Afrique.

    О блокировке офиса президента в Ниамее сообщает также агентство Reuters. Однако военной техники в районе президентской резиденции нет, отмечает Agence France-Presse.

    РИА Новости со ссылкой на офис президента Нигера пишет, что действия мятежников там назвали «антигосударственными». Лидер страны и его семья не пострадали. Также в офисе отметили, что попытку мятежа предприняла президентская гвардия, армия его не поддержала. СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Базум ведет переговоры с мятежниками.

    Уже завтра в Петербурге стартует саммит Россия — Африка, в Северную столицу стягиваются лидеры африканских стран, однако президента Нигера в списках подтвержденных членов саммита не было, уточнил источник ТАСС. Страну не представляют и другие политики Нигера.

    Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. Первый саммит в 2019 году собрал представителей всех 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств, в том числе из Нигера.

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