В Петербург не собирался. Президент Нигера удерживается военными мятежниками

В эту среду, 26 июля, военные заблокировали доступ к зданию президента Нигера Мохамеда Базума, сейчас он ведет переговоры с военными мятежниками, пишет журнал Jeune Afrique.



О блокировке офиса президента в Ниамее сообщает также агентство Reuters. Однако военной техники в районе президентской резиденции нет, отмечает Agence France-Presse.



РИА Новости со ссылкой на офис президента Нигера пишет, что действия мятежников там назвали «антигосударственными». Лидер страны и его семья не пострадали. Также в офисе отметили, что попытку мятежа предприняла президентская гвардия, армия его не поддержала. СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Базум ведет переговоры с мятежниками.