В Петербург не собирался. Президент Нигера удерживается военными мятежниками

В эту среду, 26 июля, военные заблокировали доступ к зданию президента Нигера Мохамеда Базума, сейчас он ведет переговоры с военными мятежниками, пишет журнал Jeune Afrique.
О блокировке офиса президента в Ниамее сообщает также агентство Reuters. Однако военной техники в районе президентской резиденции нет, отмечает Agence France-Presse.
РИА Новости со ссылкой на офис президента Нигера пишет, что действия мятежников там назвали «антигосударственными». Лидер страны и его семья не пострадали. Также в офисе отметили, что попытку мятежа предприняла президентская гвардия, армия его не поддержала. СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Базум ведет переговоры с мятежниками.
Уже завтра в Петербурге стартует саммит Россия — Африка, в Северную столицу стягиваются лидеры африканских стран, однако президента Нигера в списках подтвержденных членов саммита не было, уточнил источник ТАСС. Страну не представляют и другие политики Нигера.
Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. Первый саммит в 2019 году собрал представителей всех 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств, в том числе из Нигера.