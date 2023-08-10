AP: Мятежники пригрозили убить свергнутого президента Нигера в случае интервенции

Нигерийские мятежники заявили, что убьют свергнутого президента страны Мохамеда Базума, если другие страны пойдут на интервенцию. Об этом 10 августа пишет Associated Press со ссылкой на источники.



По данным агентства, об угрозе убийством Базума в случае военного вмешательства мятежники сообщили исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в Нигер на этой неделе. Региональный блок Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в четверг заявил, что было отдано распоряжение о развертывании «резервных сил» для урегулирования ситуации в стране. На минувшей неделе участники ЭКОВАС согласовали план интервенции в Нигер. Накануне мятежники заявляли о том, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны. Но обстановка в столице Нигера Ниамее пока остается спокойной, пишет РИА Новости.