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    В Нигере мятежники заявили об атаке французских военных

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    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны, передаёт https://ria.ru/20230809/niger-1889126302.html 9 августа РИА Новости.

    Сформированный после переворота «Национальный совет по защите отечества» распорядился повысить уровень угрозы. Подробности инцидента пока не оглашались.

    Напомним, в конце июля в Нигере военные свергли президента Мохамеда Базума, а глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером страны. Эти события активно обсуждались на саммите Россия — Африка в Петербурге, сообщал 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    31 июля военные в Нигере объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, заявив, что страна богата полезными ископаемыми, но живут ее граждане как рабы, и им больше не нужны французы.

    4 августа государства-участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) согласовали план интервенции в Нигере, если к власти не вернут свергнутого президента. Мятежникам дали время на размышление до 6 августа, но, когда сроки прошли, кардинально ситуация не изменилась.

    Накануне телеканал CNN сообщил, что вооруженные силы Нигера перебросили подкрепление в столицу для отражения возможной интервенции. По данным СМИ, во вторжении могут быть задействованы войска Нигерии, Сенегала, Бенина и Кот д'Ивуар.

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