Мятежники в Нигере вошли во вкус: Франция без урана и золота, задержан сын экс-президента

Путчисты в Нигере задержали сына экс-президента Нигера — министра нефти, министров транспорта, шахт и главу партии отстраненного президента. И объявили о приостановке поставок золота и урана Франции.
Как сообщает РИА Новости 31 июля военные в Нигере объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, заявив, что страна богата полезными ископаемыми, но живут её граждане как рабы, и им больше не нужны французы.
Как пишет со ссылкой на европейские СМИ «Интерфакс», задержали Сани Иссуфу Махамаду — сына экс-президента Нигера Махамаду Иссуфу, министра транспорта Алму Умару, министра шахт Усейни Хадизату Якуба и председателя партии демократии и социализма Фумакойе Гадо.
Временный президент Чада Махамат Идрис Деби Итно опубликовал в соцсетях фотографию президента Нигера Мохамеда Базума. Это его первый снимок после военного переворота. А президент Франции Франсуа Макрон провел с Базумом телефонный разговор.
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