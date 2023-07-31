Мятежники в Нигере вошли во вкус: Франция без урана и золота, задержан сын экс-президента

Путчисты в Нигере задержали сына экс-президента Нигера — министра нефти, министров транспорта, шахт и главу партии отстраненного президента. И объявили о приостановке поставок золота и урана Франции.



Как сообщает РИА Новости 31 июля военные в Нигере объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, заявив, что страна богата полезными ископаемыми, но живут её граждане как рабы, и им больше не нужны французы.

Как пишет со ссылкой на европейские СМИ «Интерфакс», задержали Сани Иссуфу Махамаду — сына экс-президента Нигера Махамаду Иссуфу, министра транспорта Алму Умару, министра шахт Усейни Хадизату Якуба и председателя партии демократии и социализма Фумакойе Гадо.