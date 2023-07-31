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    Президент Чада опубликовал первое фото президента Нигера после военного переворота

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    Временный президент Чада Махамат Идрис Деби Итно опубликовал в соцсетях фотографию президента Нигера Мохамеда Базума, сделанную во время их совместной встречи. Снимок с Базумом стал первым после военного переворота в Нигере.

    Лидер Чада написал под фото, что по просьбе президента приехал в Нигер, который «переживает серьезный политический кризис». Здесь он провел переговоры с нынешним и бывшим главами страны, а также с силовиками.

    Махамат Идрис Деби Итно добавил, что стремился «исследовать все возможности, чтобы найти мирное решение кризиса».

    В разгар саммита Россия — Африка военные Нигера сместили президента Мохамеда Базума, закрыли границы и объявили комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани стал главой сформированного Национального совета по защите отечества. Подробнее о том, что произошло в Нигере и при чем тут ЧВК «Вагнер», читайте на «Фонтанке».

    Накануне в Нигере прошла многотысячная акция под российским триколором.

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