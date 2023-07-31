Президент Чада опубликовал первое фото президента Нигера после военного переворота

Временный президент Чада Махамат Идрис Деби Итно опубликовал в соцсетях фотографию президента Нигера Мохамеда Базума, сделанную во время их совместной встречи. Снимок с Базумом стал первым после военного переворота в Нигере.



Лидер Чада написал под фото, что по просьбе президента приехал в Нигер, который «переживает серьезный политический кризис». Здесь он провел переговоры с нынешним и бывшим главами страны, а также с силовиками.



Махамат Идрис Деби Итно добавил, что стремился «исследовать все возможности, чтобы найти мирное решение кризиса».

