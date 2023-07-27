Саммит, Блинкен и Пригожин. Что известно про государственный переворот в Нигере

Полковник Амаду Абдраман (в центре) во время выступления по телевидению Фото: AP / ТАСС Поделиться Поделиться





Вооруженные силы Нигера сообщили, что поддержат участников государственного переворота в стране, а Маргарита Симоньян призвала взять «хозяйке на заметку». Что известно о происходящем к вечеру 27 июля.

Что случилось Накануне, 26 июля, бойцы президентской гвардии заблокировали резиденцию президента Нигера Мохамеда Базума. Сам президент в своих соцсетях сообщил, что часть гвардейцев оказалась вовлечена в «антиреспубликанское движение», но поддержки национальных вооруженных сил и национальной гвардии не получила. По сообщению местных СМИ, сигналом к началу событий могло стать желание Базума отстранить от должности командующего президентской гвардией — генерала Омара Чиани.



Вскоре мятежники сообщили, что правительство свергнуто, а президент отстранен от власти. Зачитывая сообщение по национальному телевидению, полковник Амаду Абдраман заявил, что задача — «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления». Одновременно он объявил о закрытии границ Нигера, введении общего комендантского часа и приостановке деятельности всех учреждений республики. Военные предостерегли от любого вмешательства в дела страны извне и подтвердили, что их целью является безопасность Базума. Власть, по их словам, перешла Национальному совету по охране Родины.



AFP сообщала, что вооруженные силы страны выдвинули организаторам переворота ультиматум. Однако уже к вечеру 27 июля в соцсетях командования ВС Нигера появился пост о том, что оно не станет мешать отстранению действующего президента от власти. Причиной назвали желание сохранить неприкосновенность Базума и его семьи, а также избежать хаоса и кровопролития в стране из-за столкновения различных сил.

Кто такой Базум В течение своей долгой карьеры Базум неоднократно был арестован, ему выдвигали обвинения в заговоре — в тот период он выступал как оппозиционный политик на фоне сменявшихся в стране режимов и государственных переворотов. После того, как в 2011 году президентом стал Махамаду Иссуфу, Базум занял его место во главе партии за демократию и социализм. Затем был назначен министром иностранных дел, после чего — государственным министром при президенте, а на втором сроке Иссуфу — министром внутренних дел. Сам Базум был избран президентом в 2021 году.



Считается, что Базум был проводником интересов Франции, для которой Нигер является одним из поставщиков урана. В частности, именно в Нигер передислоцировались войска Франции, вынужденные покинуть Мали.

Что говорят в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что ситуация в Нигере обсуждается на полях саммита Россия — Африка, который проходит в эти дни в Петербурге. «Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте, — подчеркнул он.

На сайте Министерства иностранных дел России появилось сообщение его официального представителя Марии Захаровой: «Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента М. Базума ».



США уже заявили, что осуждают любые попытки захватить власть силой, выразили поддержку Базуму и призвали немедленно освободить его. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с Базумом по телефону. «[Он] подчеркнул, что прочное партнерство США с Нигером в сфере экономики и безопасности зависит от продолжения демократического управления и соблюдения верховенства закона и прав человека», — говорится в пресс-релизе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал мятежников «незамедлительно и безо всяких условий освободить президента страны» и «прекратить подрыв основ демократии и уважать верховенство закона в стране».



В сообщении министра иностранных дел Франции Катрин Колонна говорится, что Париж обеспокоен событиями в Нигере и решительно осуждает любые попытки захвата власти силой.

При чем здесь Россия и ЧВК «Вагнер»

Одним из признаков выбранного Базумом курса называют тот факт, что делегаты от этой страны не заявились на проходящий в Петербурге саммит Россия — Африка. «Не захотел президент Нигера ехать к нам на африканский саммит, вот его и свергли собственные военные. Хозяйке на заметку», — написала в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян.



Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео из Нигера, на которых, как утверждается, слышны лозунги в поддержку России и виден российский триколор у национального собрания Нигера.



Политолог Сергей Марков отмечает: «Военный переворот в Нигере можно считать пророссийским. Свергнутый президент Нигера точно был профранцузский. Нигер важен для Франции, там есть урановые рудники, которые фактически работают на атомную энергетику Франции, которая дает более половины электроэнергии Франции… Сейчас США и ЕС требуют от военных передать власть опять ему. ЧВК "Вагнер" может появиться теперь в Нигере, как они уже работают в соседнем Мали».



В телеграм-каналах распространяется аудиозапись, которую представляют как комментарий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Человек на записи подчеркивает, что всё произошедшее назревало не один год, так как бывшие колонизаторы пытаются «держать в узде народы африканских стран», и называет переворот обретением независимости. По его словам, десятки тысяч солдат различных иностранных миссий не способны защитить местное население, а эффективноссть ЧВК «Вагнер» в том, что тысяча ее бойцов способна наводить порядок и уничтожать террористов.



Одновременно в соцсетях появилась фотография, якобы сделанная во время саммита Россия — Африка в интерьерах петербургского отеля «Трезини». На ней Пригожин и представитель одной из африканских делегаций. В сопроводительных сообщениях к этому фото в СМИ говорится, что глава ЧВК встретился с представителями ЦАР, Мали и Нигера.



«Новая власть, скорее всего, обратится за помощью к "Вагнеру", инструкторы которого уже работают в соседних странах региона», — пишет российский телеграм-канал «МИГ России».



В то же время Госдеп США уже сообщил, что признаков участия ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере нет.