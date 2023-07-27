Появилась фотография Евгения Пригожина «с саммита Россия-Африка»

Глава «Русского Дома» в ЦАР Дмитрий Сытый опубликовал фотографию Евгения Пригожина «с саммита Россия-Африка», выразив благодарность за нее «господину послу». Эта же фотография была опубликована и несколькими СМИ, которые ранее входили в медиа-империю бизнесмена Евгения Пригожина. В их сообщениях говорится, что Пригожин в рамках форума встретился с представителями ЦАР, Мали и Нигера.
На опубликованной Сытым фотографии Пригожин позирует с гостем из Африки. Кто он — неизвестно, но явно не президент и не премьер-министр ЦАР. Снимок сделан в Петербурге, но не на полях российско-африканского саммита в «Экспофоруме», а в отеле «Трезини» в Петербурге, который принадлежит семье Евгения Пригожина. Интерьеры легко сопоставляются по фото. К слову, абсолютно все номера там забронированы на ближайшие три дня.
Как отмечает одно из изданий, близких к медиа-империи Пригожина, «высокопоставленные лица и военные из африканской республики признали высокую эффективность военных ЧВК «Вагнер».