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    Появилась фотография Евгения Пригожина «с саммита Россия-Африка»

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    32 комментария
    Фото: Дмитрий Сытый/соцети
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    Глава «Русского Дома» в ЦАР Дмитрий Сытый опубликовал фотографию Евгения Пригожина «с саммита Россия-Африка», выразив благодарность за нее «господину послу». Эта же фотография была опубликована и несколькими СМИ, которые ранее входили в медиа-империю бизнесмена Евгения Пригожина. В их сообщениях говорится, что Пригожин в рамках форума встретился с представителями ЦАР, Мали и Нигера.

    На опубликованной Сытым фотографии Пригожин позирует с гостем из Африки. Кто он — неизвестно, но явно не президент и не премьер-министр ЦАР. Снимок сделан в Петербурге, но не на полях российско-африканского саммита в «Экспофоруме», а в отеле «Трезини» в Петербурге, который принадлежит семье Евгения Пригожина. Интерьеры легко сопоставляются по фото. К слову, абсолютно все номера там забронированы на ближайшие три дня.

    Фото: скриншот страницы сайта trezzinipalace.com
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    Как отмечает одно из изданий, близких к медиа-империи Пригожина, «высокопоставленные лица и военные из африканской республики признали высокую эффективность военных ЧВК «Вагнер».

    Фото: Дмитрий Сытый/соцети
    Фото: скриншот страницы сайта trezzinipalace.com

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    Евгений ПригожинРоссия - Африка
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