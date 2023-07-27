В Нигере военные объявили о свержении президента и закрытии границ

Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Reuters со ссылкой на выступление военных по национальному телевидению.

В эфире полковник Амаду Абдраман сказал, что военные решили положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления. Также он объявил о закрытии границ страны, национальном комендантском часе и приостановке деятельности всех государственных учреждений.

Местный портал Jeune Afrique пишет, что президент Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии.