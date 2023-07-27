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    В Нигере военные объявили о свержении президента и закрытии границ

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    Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Reuters со ссылкой на выступление военных по национальному телевидению.

    В эфире полковник Амаду Абдраман сказал, что военные решили положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления. Также он объявил о закрытии границ страны, национальном комендантском часе и приостановке деятельности всех государственных учреждений.

    Местный портал Jeune Afrique пишет, что президент Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии.

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