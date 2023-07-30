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    В Нигере проходит многотысячная акция под российским триколором

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    Масштабная протестная акция прошла в Нигере 30 июля. Тысячи людей в Ниамее участвуют в марше в поддержку Национального совета по защите отечества и против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом в своих соцсетях сообщает Aïr Info.

    На кадрах видно, что многие участники демонстрации пришли на площадь к французскому посольству с российским триколором. Участники акции кричат: «Да здравствует нигерийская армия! Да здравствует Тчиани!» — отмечает издание.

    В разгар саммита Россия — Африка военные Нигера сместили президента Мохамеда Базума, закрыли границы о объявили комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани стал главой сформированного Национального совета по защите отечества. Подробнее о том, что произошло в Нигере и причем тут ЧВК «Вагнер», читайте на «Фонтанке».

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