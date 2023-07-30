В Нигере проходит многотысячная акция под российским триколором

Масштабная протестная акция прошла в Нигере 30 июля. Тысячи людей в Ниамее участвуют в марше в поддержку Национального совета по защите отечества и против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом в своих соцсетях сообщает Aïr Info.



На кадрах видно, что многие участники демонстрации пришли на площадь к французскому посольству с российским триколором. Участники акции кричат: «Да здравствует нигерийская армия! Да здравствует Тчиани!» — отмечает издание.