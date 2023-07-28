Макрон поговорил со свергнутым президентом Нигера

Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого недавно военные отстранили от власти. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна, передает РИА Новости.
Разговор между Макроном и Базумом состоялся в пятницу утром. «С ним можно связаться. Он сообщил, что находится в добром здравии», — сказала Колонна.
Также глава МИД заявила, что Франция не считает попытку военного переворота «окончательной».
«Мы не считаем ситуацию окончательной, выход еще есть, если ответственные лица прислушаются к мнению международного сообщества», — добавила она.
В ночь с 26 на 27 июля военные президентской гвардии заблокировали дворец президента Нигера Мохамеда Базума и объявили по телевидению о государственном перевороте. По словам мятежников, президент свержен, границы страны закрыты, в Нигере действует комендантский час.
При этом в офисе президента накануне заявляли, что армия не поддержала мятеж и выдвинула им «ультиматум». Несмотря на угрозы, Базум отказался подписать заявление об отставке, пишет Al Arabiya.
В Jeune Afrique считают, что мятеж мог быть вызван решением президента уволить главу гвардии генерала Омара Тчиани.