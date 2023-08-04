В Нигере нарастает напряженность. Лидеры стран Западной Африки грозят интервенцией

Страны Западной Африки согласовали план интервенции в Нигере. Мятежникам дали время на размышление до воскресенья, сообщает 4 августа РБК.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило о возможности силового решения, если к власти не вернут свергнутого президента Мохамеда Базума.
«Все элементы любого возможного вмешательства были проработаны, включая… …то, как и когда мы собираемся развернуть силы», — заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах по итогам трехдневной встречи в столице Нигерии Абудже.
Напомним, в конце июля в Нигере военные свергли президента, а глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером страны. Эти события активно обсуждались на саммите Россия — Африка в Петербурге, сообщал 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
31 июля военные в Нигере объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, заявив, что страна богата полезными ископаемыми, но живут ее граждане как рабы, и им больше не нужны французы.
Когда главы государств ЭКОВАС впервые пригрозили ввести войска, если мятежники в Нигере не вернут Базума к власти, в ответ соседние Буркина-Фасо и Мали предупредили, что расценят интервенцию в Нигер как объявление войны им самим.