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    В Нигере нарастает напряженность. Лидеры стран Западной Африки грозят интервенцией

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    Страны Западной Африки согласовали план интервенции в Нигере. Мятежникам дали время на размышление до воскресенья, сообщает 4 августа РБК.

    Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило о возможности силового решения, если к власти не вернут свергнутого президента Мохамеда Базума.

    «Все элементы любого возможного вмешательства были проработаны, включая… …то, как и когда мы собираемся развернуть силы», — заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах по итогам трехдневной встречи в столице Нигерии Абудже.

    Напомним, в конце июля в Нигере военные свергли президента, а глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером страны. Эти события активно обсуждались на саммите Россия — Африка в Петербурге, сообщал 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    31 июля военные в Нигере объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, заявив, что страна богата полезными ископаемыми, но живут ее граждане как рабы, и им больше не нужны французы.

    Когда главы государств ЭКОВАС впервые пригрозили ввести войска, если мятежники в Нигере не вернут Базума к власти, в ответ соседние Буркина-Фасо и Мали предупредили, что расценят интервенцию в Нигер как объявление войны им самим.

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