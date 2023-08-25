Роскосмос думает над повторной высадкой на южный полюс Луны в ближайшие годы

Незавершенная миссия «Луна-25» не ставит «на стоп» освоение небесного тела, заявили 25 августа в Роскосмосе. Корпорация рассмотрит возможность повторения высадки на южный полюс в 2025–2026 годах.



Перспективы российской лунной программы глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудил во время встречи с разработчиками автоматической станции «Луна-25» в НПО имени Лавочкина, передает ТАСС. Борисов призвал сделать выводы и продолжить работу — заявил, что «российские конструкторы и ученые горят идеей продолжения лунного проекта».

Ранее российский аппарат «Луна-25» разбился в южном полушарии спутника Земли. В Роскосмосе пояснили, что связь с аппаратом была потеряна во время выведения на предпосадочную орбиту.