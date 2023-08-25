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    Роскосмос думает над повторной высадкой на южный полюс Луны в ближайшие годы

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    Незавершенная миссия «Луна-25» не ставит «на стоп» освоение небесного тела, заявили 25 августа в Роскосмосе. Корпорация рассмотрит возможность повторения высадки на южный полюс в 2025–2026 годах.

    Перспективы российской лунной программы глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудил во время встречи с разработчиками автоматической станции «Луна-25» в НПО имени Лавочкина, передает ТАСС. Борисов призвал сделать выводы и продолжить работу — заявил, что «российские конструкторы и ученые горят идеей продолжения лунного проекта».

    Ранее российский аппарат «Луна-25» разбился в южном полушарии спутника Земли. В Роскосмосе пояснили, что связь с аппаратом была потеряна во время выведения на предпосадочную орбиту.

    Вскоре после этого Индия четвертой в истории доставила свой космический аппарат на Луну и первой — на ее южный полюс. Модуль лунной миссии «Чандраян-3» успешно совершил посадку.

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    Комментарии 52

    Гость25 Авг 2023 в 16:11
    смехдержава
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