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    Ученые нашли место падения аппарата «Луна-25»

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    79 комментариев

    Ученые рассчитали, что аппарат «Луна-25» разбился в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии спутника Земли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил московский Институт прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН.

    Специалисты Баллистического центра института провели математическое моделирование траектории падения аппарата, который выполнял первую за последние полвека российскую лунную миссию. Эти расчеты позволили определить, что «Луна-25» встретилась со своей почти полной тезкой в 14:58 мск, столкновение произошло в кратере Pontecoulant G неподалеку от древнего цирка Понтекулан.

    Напомним, гибель «Луны-25» Роскосмос признал 20 августа. Связь с аппаратом была потеряна во время выведения на предпосадочную орбиту, в итоге он разбился.

    Заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко в интервью «Фонтанке» рассказал о научном смысле этой экспедиции.

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    Комментарии 79

    Гость21 Авг 2023 в 22:02
    Как теперь волкам выть?
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