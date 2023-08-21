Ученые нашли место падения аппарата «Луна-25»

Ученые рассчитали, что аппарат «Луна-25» разбился в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии спутника Земли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил московский Институт прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН.



Специалисты Баллистического центра института провели математическое моделирование траектории падения аппарата, который выполнял первую за последние полвека российскую лунную миссию. Эти расчеты позволили определить, что «Луна-25» встретилась со своей почти полной тезкой в 14:58 мск, столкновение произошло в кратере Pontecoulant G неподалеку от древнего цирка Понтекулан.