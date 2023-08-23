Историческое событие. Индия посадила свой космический аппарат на Луну

Индия четвертой в истории доставила свой космический аппарат на Луну. Модуль лунной миссии «Чандраян-3» 23 августа успешно совершил посадку.
Об этом 23 августа сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO), которая вела на своем сайте онлайн-трансляцию прилунения. Индия четвертой в мире успешно посадила аппарат на Луну — после СССР, США и Китая — и первой на ее южном полюсе.
Южный полюс Луны малоизучен, ученые полагают, что там есть запасы водяного льда. В ходе миссии должен будет пройти ряд научных экспериментов: например, изучение лунной поверхности и грунта.
Станцию «Чандраян-3» запустили в космос 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Это третья индийская экспедиция по исследованию Луны: станцию «Чандраян-1» вывели на орбиту в 2008 году, она проработала больше года. Миссия «Чандраян-2» стартовала в 2019 году — предполагался не только вывод станции на орбиту, но и спуск на Луну модуля «Викрам», который должен был доставить на поверхность луноход «Прагьян». Однако за несколько минут до предполагаемого прилунения связь с модулем была потеряна, он разбился при ударе.
Несколько дней назад была подтверждена гибель российского аппарата «Луна-25»: он разбился в южном полушарии Луны. Глава Роскосмоса рассказал о нештатном отключении двигателя.