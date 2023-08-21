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    Глава Роскосмоса назвал официальную причину крушения «Луны-25»

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    Двигательная установка станции «Луна-25» проработала 127 секунд вместо запланированных 84-х, это произошло во время коррекции орбиты. Произошедшее стало основной причиной крушения аппарата. Об этом в понедельник, 21 августа, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

    «К сожалению, отключение двигателя произошло нештатно. <…> Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд», — сказал он, уточнив, что двигатели должны были скорректировать и вывести «Луну-25» на предпосадочную орбиту.

    Вскоре связь с аппаратом прервалась, а попытки восстановить ее оказались неудачными.

    «За счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — сказал Борисов.

    Утром 20 августа Роскосмос сообщил о потере связи с «Луной-25» и признал, что аппарат прекратил свое существование.

    «Фонтанка» поговорила с завотделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Владиславом Шевченко о том, много ли было научного смысла в этой экспедиции и что значит ее конец.

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