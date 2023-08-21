Глава Роскосмоса назвал официальную причину крушения «Луны-25»

Двигательная установка станции «
«К сожалению, отключение двигателя произошло нештатно. <…> Вместо запланированных
Вскоре связь с аппаратом прервалась, а попытки восстановить ее оказались неудачными.
«За счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — сказал Борисов.
Утром 20 августа Роскосмос сообщил о потере связи с «
«Фонтанка» поговорила с завотделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени