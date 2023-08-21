Глава Роскосмоса назвал официальную причину крушения «Луны-25»

Двигательная установка станции « Луна-25 » проработала 127 секунд вместо запланированных 84-х , это произошло во время коррекции орбиты. Произошедшее стало основной причиной крушения аппарата. Об этом в понедельник, 21 августа, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал « Россия-24 ».

«К сожалению, отключение двигателя произошло нештатно. <…> Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд », — сказал он, уточнив, что двигатели должны были скорректировать и вывести « Луну-25 » на предпосадочную орбиту.

