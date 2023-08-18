Российский аппарат «Луна-25» скорректировал окололунную орбиту

Межпланетная станция российского производства «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту, чтобы подготовиться к снижению и сесть на спутник Земли. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Роскосмоса.



В сообщении корпорации говорится, что в 9:20 по московскому времени с помощью двигателей аппарат скорректировал орбиту — это заняло 40 секунд. Коррекция выполнена для того, чтобы обеспечить наилучшие условия для последующего построения предпосадочной орбиты. Работа прошла штатно.



«Луна-25» должна сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Посадка ожидается 21 августа, писала «Фонтанка». Станция уже передала первые снимки из космоса.