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    Российский аппарат «Луна-25» скорректировал окололунную орбиту

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    5 комментариев

    Межпланетная станция российского производства «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту, чтобы подготовиться к снижению и сесть на спутник Земли. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    В сообщении корпорации говорится, что в 9:20 по московскому времени с помощью двигателей аппарат скорректировал орбиту — это заняло 40 секунд. Коррекция выполнена для того, чтобы обеспечить наилучшие условия для последующего построения предпосадочной орбиты. Работа прошла штатно.

    «Луна-25» должна сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Посадка ожидается 21 августа, писала «Фонтанка». Станция уже передала первые снимки из космоса.

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    Комментарии 5

    Гость18 Авг 2023 в 14:12
    " Сядем все ! "
    +1−1
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