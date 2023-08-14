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    Станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса

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    Станция «Луна-25», которая сейчас летит к спутнику Земли, передала первые снимки из космоса. Об этом в понедельник, 14 августа, рассказал «Роскосмос».

    На первой фотографии видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора. На остальных — части конструкции аппарата на фоне Земли и Луны. «Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики», — говорится в сообщении госкорпорации.

    Фото: ИКИ РАН
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    Фото: ИКИ РАН
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    Фото: ИКИ РАН
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    Также ИКИ РАН провел экспресс-анализ состояния «Луны-25» на расстоянии около 310 тысяч километров от Земли. Все приборы станции показали полную работоспособность и готовность к исследованию Луны.

    Cтанция 16 августа должна выйти на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров, а 21 августа — сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Подробнее в материале «Фонтанки».

    Фото: ИКИ РАН
    Фото: ИКИ РАН
    Фото: ИКИ РАН

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