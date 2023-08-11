Она летит к Луне. «Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Земли

C космодрома Восточный 11 августа стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» — первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли. Разгонный блок «Фрегат» отделился, «Луна-25» взята на управление и выведена на траекторию перелета, она летит к настоящей Луне, сообщает Роскосмос.
16 августа станция должна выйти на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров, а 21 августа — сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский.
Основные задачи «Луны-25» — отработка мягкой посадки, а также изучение внутреннего строения небесного тела, воздействия на его поверхность космических лучей и электромагнитных излучений, разведка природных ресурсов, в том числе воды (в районе Южного полюса обнаружены признаки водяного льда).