ВОЗ фиксирует рост заболеваемости ковидом за 28 дней на 63%

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 17 июля по 13 августа на планете коронавирусом заразились более 1,4 миллиона человек — на 63% больше, чем в предыдущие четыре недели. Сообщения о заболевших поступили из 104 государств. Умерло от него более 2,3 тысячи — на 56% меньше. Об этом 18 августа сообщает ТАСС.



Рост заболеваемости на 97% отмечен в Западно-Тихоокеанском регионе. Наибольшее число заразившихся было выявлено в Республике Корея — 1 209 194. Далее следуют Австралия (30 402), Сингапур (18 806), Италия (18 419) и Великобритания (16 938). Россия входит в тройку лидеров по числу смертей (в Корее — 340, в Австралии — 201, в России — 182).

