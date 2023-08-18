ВОЗ фиксирует рост заболеваемости ковидом за 28 дней на 63%

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 17 июля по 13 августа на планете коронавирусом заразились более 1,4 миллиона человек — на 63% больше, чем в предыдущие четыре недели. Сообщения о заболевших поступили из 104 государств. Умерло от него более 2,3 тысячи — на 56% меньше. Об этом 18 августа сообщает ТАСС.
Рост заболеваемости на 97% отмечен в Западно-Тихоокеанском регионе. Наибольшее число заразившихся было выявлено в Республике Корея — 1 209 194. Далее следуют Австралия (30 402), Сингапур (18 806), Италия (18 419) и Великобритания (16 938). Россия входит в тройку лидеров по числу смертей (в Корее — 340, в Австралии — 201, в России — 182).
В ВОЗ фиксируют распространение варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. К 17 августа его нашли в 50 странах, неделей ранее — в 48 странах.
ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Режим ЧС действовал в мире с января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 16 августа 2023 года, за всё время на Земле зафиксировано 769 774 646 случаев заражения ковидом и 6 955 141 смерть от него. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что настоящее число погибших — не менее 20 миллионов человек.