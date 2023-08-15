Петербуржцы получили «смс-повестки» в военкомат до начала призыва

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржцев взволновали сообщения, в которых от лица военного комиссариата Московского района граждан приглашают в военкомат с 12 по 18 августа. «В случае неявки в отношении Вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении», — сказано в сообщении.

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В пресс-службе Западного военного округа рассказали «Фонтанке», что распространяемые сообщения — фейк. По данным пресс-службы ЗВО, военные комиссары Петербурга не подтвердили подлинность данных СМС. При этом там напомнили, что военнообязанным могут круглогодично присылать повестки для уточнения учетных данных.



Когда начнется призыв

Как правило, осенний призыв начинается с 1 октября и заканчивается 31 декабря. Под призыв попадают граждане в возрасте с 18 до 27 лет. Поправки, расширяющие верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет, вступают в силу только с 1 января 2024 года. Повестки могут присылать также юношам до 18 лет с целью первоначальной постановки на воинский учет. Кто имеет право на отсрочку

На отсрочку по учебе имеют право школьники, студенты очной формы обучения, в том числе магистранты, аспиранты и граждане, имеющие ученую степень (они имеют право не служить в армии).



Право на отсрочку предоставляется депутатам Госдумы и представителям других органов законодательной власти. Также на отсрочку могут полагаться сотрудники таможни, Росгвардии, МВД и МЧС.

По указу президента от 2 марта 2022 года, IT-специалисты также могут получить отсрочку от службы в армии.

Как вручают повестку

По прежним нормативам военкомат должен был вручить повестку лично в руки военнообязанному, попадающему под призыв. В апреле 2023 года Госдума приняла закон «Об электронных повестках», который разрешает отправлять повестки заказными письмами, публиковать их на портале «Госуслуг», а также вносить в Единый реестр врученных повесток.

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Закон сразу вступил в силу, однако сам реестр планируется запустить к началу осеннего призыва. В июне Минобороны опубликовало постановление, в котором прописана процедура вручения повесток. Теперь военкомат формирует бумажную и электронную повестку. Бумажную могут вручить лично через сотрудника военкомата, сотрудника местной администрации, по месту учебы и на работе. Также бумажную повестку могут отправить заказным письмом. Уведомление о вручении будет означать, что повестка вручена.



Согласно постановлению, все письменные повестки дублируются в электронной форме и размещаются в специальном реестре. Уведомление о размещении повестки в реестре приходит человеку через личный кабинет на «Госуслугах» или на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Важно отметить, что независимо от того, прочитал ли военнообязанный уведомление на «Госуслугах» или нет, повестка будет считаться врученной через 7 дней после ее размещения в реестре.

Что будет, если не прийти в военкомат?



На данный момент в России действует закон, согласно которому за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины полагается штраф от 500 до 3 тыс. рублей. Однако с 1 октября 2023 года штраф будет составлять уже от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.



За несообщение военкомату о смене места жительства призывник может быть оштрафован на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Если призывник не сообщил о изменении учетных данных, таких как место работы или семейное положение, штраф составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

