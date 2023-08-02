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    В России изменили правила вручения повесток в военкомат. Все три способа — в одной картинке

    Простая памятка для призывников и не только

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    29 комментариев
    До осеннего призыва еще два месяца, но власти уже подготовились
    До осеннего призыва еще два месяца, но власти уже подготовилисьФото: Дарья Пона / 74.RU
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    На днях правительство утвердило изменения в Положение о призыве на военную службу, которые ранее были подготовлены Министерством обороны. Постановление корректирует документы в соответствии с поправками и новыми законами, которые успела принять Госдума. Речь идет в том числе о доставке повесток — теперь их могут не только вручить лично в руки, как это было раньше, но и отправить заказным письмом или вовсе в электронной форме.

    Все нововведения обсуждались не раз, но на этапе подготовки в них вносили столько поправок, что в них легко запутаться. Мы подготовили простую памятку о том, как будут приходить повестки по новым правилам.

    По новым правилам повестку могут вручить лично в руки, прислать заказным письмом или опубликовать в реестре направленных повесток
    По новым правилам повестку могут вручить лично в руки, прислать заказным письмом или опубликовать в реестре направленных повестокВиталий Калистратов / Городские порталы
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    Прежний способ вручения повесток — лично в руки призывнику, под подпись — остается в силе. К нему добавляется возможность направить повестку заказным письмом с уведомлением — в этом случае повестка считается врученной, если в уведомлении о вручении заказного письма есть отметка почты о доставке заказного письма получателю.

    Наряду с этим появляются так называемые электронные повестки, которые по сути своей являются копией бумажных. Согласно постановлению, все повестки, направленные в письменной форме, дублируются в электронной форме и размещаются в специальном реестре направленных повесток. Уведомление о том, что повестка для конкретного человека размещена в реестре, придет этому человеку в личный кабинет на «Госуслуги» или на региональный портал государственных и муниципальных услуг (такие есть не в каждом регионе). Прочитал военнообязанный уведомление на «Госуслугах» или нет — не имеет значения, повестка будет считаться врученной через 7 дней после размещения в реестре.

    Когда начнет действовать реестр, пока неясно — точные даты в правительстве не называли, в Минцифры только говорили, что планируется запустить его к осеннему призыву.

    Сначала военнообязанным запретили выезжать из страны после вручения повестки, но потом решили, что запрет должен действовать с момента публикации повестки в реестре. Также 25 июля Госдума повысила штраф за неявку в военкомат по повестке — теперь он составит от 10 до 30 тысяч рублей. Прежде максимальный штраф за неявку в военкомат был 3 тысячи рублей.

    До осеннего призыва еще два месяца, но власти уже подготовились
    До осеннего призыва еще два месяца, но власти уже подготовилисьФото: Дарья Пона / 74.RU
    По новым правилам повестку могут вручить лично в руки, прислать заказным письмом или опубликовать в реестре направленных повесток
    По новым правилам повестку могут вручить лично в руки, прислать заказным письмом или опубликовать в реестре направленных повестокВиталий Калистратов / Городские порталы

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