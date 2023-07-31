В России увеличили штраф за неявку в военкомат без уважительной причины

За неявку в военкомат без уважительной причины россиянам теперь грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Соответствующий указ 31 июля подписал президент РФ Владимир Путин.



За несообщение в военкомат важных сведений — о переезде, изменении семейного положения, образования и так далее — полагается штраф от одной до 5 тысяч рублей. Если призывник не сообщит о том, что покинул страну более чем на полгода, о въезде в страну, или не придет в этом случае в военкомат, он может лишиться от 5 до 15 тысяч. От 10 до 20 тысяч штрафа полагается за то, что призывник не сообщил о выезде с места жительства на срок более трех месяцев во время призыва.