В России увеличили штраф за неявку в военкомат без уважительной причины

За неявку в военкомат без уважительной причины россиянам теперь грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Соответствующий указ 31 июля подписал президент РФ Владимир Путин.
За несообщение в военкомат важных сведений — о переезде, изменении семейного положения, образования и так далее — полагается штраф от одной до 5 тысяч рублей. Если призывник не сообщит о том, что покинул страну более чем на полгода, о въезде в страну, или не придет в этом случае в военкомат, он может лишиться от 5 до 15 тысяч. От 10 до 20 тысяч штрафа полагается за то, что призывник не сообщил о выезде с места жительства на срок более трех месяцев во время призыва.
Кроме того, за уклонение от медицинского обследования гражданина смогут штрафовать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей, а за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение документов воинского учета — от 3 до 5.
Раньше штраф за неявку по повестке без уважительной причины составлял от 500 до 3 тысяч рублей.