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    Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке

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    Сенаторы Совета Федерации одобрили закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке. Заседание проходит 28 июля.

    Госдума приняла этот закон 25 июля. Поправки вносятся в КоАП. Согласно документу, с 1 октября 2023 года за неявку без уважительной причины по повестке военнообязанный будет оштрафован от 10 тысяч до 30 тысяч рублей вместо нынешних 500 — 3 тысяч рублей.

    За уклонение от медицинского обследования гражданина смогут штрафовать на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Сейчас санкция предусматривает штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

    За умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение будут наказывать штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. На данный момент действует штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

    Призывник, который сменил место жительства в ходе призыва и не сообщил об этом в военкомат, попадает под штраф на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

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