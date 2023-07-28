Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке. Заседание проходит 28 июля.



Госдума приняла этот закон 25 июля. Поправки вносятся в КоАП. Согласно документу, с 1 октября 2023 года за неявку без уважительной причины по повестке военнообязанный будет оштрафован от 10 тысяч до 30 тысяч рублей вместо нынешних 500 — 3 тысяч рублей.



За уклонение от медицинского обследования гражданина смогут штрафовать на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Сейчас санкция предусматривает штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

