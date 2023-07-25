Госдума проголосовала за штрафы до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат

Госдума приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях поправку о введении штрафов до
Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Из возражений было лишь то, что штрафы превышают МРОТ.
«Зачем штрафовать гражданина, если он не уведомил об изменении семейного положения и места работы?» — заметил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Депутат отметил, что для кого-то штраф
Однако депутату возразили, что у каждого ООО или ЗАО есть сотрудник, ответственный за воинский учет, который передает данные в военкоматы, а суммы штрафов достаточно снижены по сравнению с первоначальными предложениями.
Согласно принятым поправкам, с 1 октября 2023 года за неявку без уважительной причины по повестке военнообязанный будет оштрафован от 1
За уклонение от медицинского обследования гражданина смогут штрафовать на сумму от
За умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение будут наказывать штрафом от
Призывник, который сменил место жительства в ходе призыва и не сообщил об этом в военкомат, попадает под штраф на сумму от