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    Госдума проголосовала за штрафы до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат

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    Госдума приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях поправку о введении штрафов до 30 тыс. руб. за неявку по повестке в военкомат. Пленарное заседание проходит 25 июля.

    Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Из возражений было лишь то, что штрафы превышают МРОТ.

    «Зачем штрафовать гражданина, если он не уведомил об изменении семейного положения и места работы?» — заметил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Депутат отметил, что для кого-то штраф 5 тысяч рублей — это треть МРОТ, а многие граждане примерно такую зарплату и получают. «Могут быть объективные причины, почему гражданин не проинформировал военкомат о смене места работы, — сказал Нилов. — Можно было бы ограничиваться просто предупреждением».

    Однако депутату возразили, что у каждого ООО или ЗАО есть сотрудник, ответственный за воинский учет, который передает данные в военкоматы, а суммы штрафов достаточно снижены по сравнению с первоначальными предложениями.

    Согласно принятым поправкам, с 1 октября 2023 года за неявку без уважительной причины по повестке военнообязанный будет оштрафован от 10 тысяч до 30 тысяч рублей вместо нынешних 500 — 3 тысяч рублей.

    За уклонение от медицинского обследования гражданина смогут штрафовать на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Сейчас санкция предусматривает штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

    За умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение будут наказывать штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. На данный момент действует штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

    Призывник, который сменил место жительства в ходе призыва и не сообщил об этом в военкомат, попадает под штраф на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

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