Госдума проголосовала за штрафы до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат

Госдума приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях поправку о введении штрафов до 30 тыс. руб . за неявку по повестке в военкомат. Пленарное заседание проходит 25 июля.



Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Из возражений было лишь то, что штрафы превышают МРОТ.