«Апробация может начаться раньше». Картаполов рассказал, когда заработает реестр воинского учета

К 1 октября планируется полный запуск единого Реестра воинского учета, заявил
«Идет плановая работа. Я уверен, что с 1 октября он (реестр военнообязанных. — Прим. ред.) заработает», — заявил Андрей Картаполов.
По его словам, некоторые функции реестра ради апробации могут заработать раньше, но на призыве это никак не скажется. «Никаких поводов для беспокойства нету», — уточнил он.
Как сообщал ранее глава Минцифры Максут Шадаев, реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
В реестре будут храниться паспортные данные граждан, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, адрес места жительства, сведения об образовании, месте работы и состоянии здоровья. На основании этих данных будет создан реестр врученных повесток. Доступ к реестру граждане смогут получить одним из трех способов. Во-первых, в личном кабинете в реестре повесток, во-вторых, через портал госуслуг, в-третьих, при личном обращении в МФЦ.
Согласно закону, электронная повестка приравнена к традиционной и будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете реестра.