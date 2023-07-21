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    «Апробация может начаться раньше». Картаполов рассказал, когда заработает реестр воинского учета

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    2 комментария

    К 1 октября планируется полный запуск единого Реестра воинского учета, заявил 21 июля в интервью «Фонтанке» глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, уточнив, что апробация некоторых функций начнется раньше.

    «Идет плановая работа. Я уверен, что с 1 октября он (реестр военнообязанных. — Прим. ред.) заработает», — заявил Андрей Картаполов.

    По его словам, некоторые функции реестра ради апробации могут заработать раньше, но на призыве это никак не скажется. «Никаких поводов для беспокойства нету», — уточнил он.

    Как сообщал ранее глава Минцифры Максут Шадаев, реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву 2023 года. Этого требует подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон «об электронных повестках».

    В реестре будут храниться паспортные данные граждан, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, адрес места жительства, сведения об образовании, месте работы и состоянии здоровья. На основании этих данных будет создан реестр врученных повесток. Доступ к реестру граждане смогут получить одним из трех способов. Во-первых, в личном кабинете в реестре повесток, во-вторых, через портал госуслуг, в-третьих, при личном обращении в МФЦ.

    Согласно закону, электронная повестка приравнена к традиционной и будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете реестра.

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    Комментарии 2

    Гость21 Июл 2023 в 17:38
    Надо в МФЦ штат расширять. Очереди будут с вечера занимать.
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 17:26
    пока его шея не проведет апробацию намыленной веревки, он не угомонится
    +2−0
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