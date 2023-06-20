Минобороны РФ: электронную базу призывников создадут до 1 октября

Задачу по формированию единой базы призывников должны выполнить до 1 октября 2023 года. Об этом сказано в сопроводительных документах к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, подготовленное Минобороны РФ.



Актуальная информация о призывниках будет представляться в автоматическом режиме, сказано в документе. В ведомстве отметили, что сейчас актуальные сведения о гражданах, подлежащих призыву на военную службу, отсутствуют.



Кроме того, к 1 января 2024 года в деятельность военкоматов должны быть внедрены «средства автоматизации».

