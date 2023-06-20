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    Минобороны РФ: электронную базу призывников создадут до 1 октября

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    Задачу по формированию единой базы призывников должны выполнить до 1 октября 2023 года. Об этом сказано в сопроводительных документах к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, подготовленное Минобороны РФ.

    Актуальная информация о призывниках будет представляться в автоматическом режиме, сказано в документе. В ведомстве отметили, что сейчас актуальные сведения о гражданах, подлежащих призыву на военную службу, отсутствуют.

    Кроме того, к 1 января 2024 года в деятельность военкоматов должны быть внедрены «средства автоматизации».

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках 14 апреля. Единый реестр воинского учета должен быть создан к осени. Электронные повестки будут приравниваться к традиционным и считаться врученными с момента размещения в личном кабинете гражданина в информационной системе. Если же не удалось вручить ни бумажную, ни электронную повестку, она будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

    Тем, кто не явится в военкомат в течение 20 дней, указанных в повестке, смогут устанавливать ограничения — помимо выезда за границу, запретить могут также регистрацию ИП, постановку на учет в налоговом органе, постановку недвижимого имущества на учет, управление транспортом и его регистрацию, выдачу кредита.

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    Комментарии 10

    Гость20 Июн 2023 в 12:16
    А ПО то есть?
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