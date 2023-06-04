Минобороны РФ подготовило постановление о повестках через Госуслуги

Минобороны РФ разработало постановление правительства о внесении изменений в Положение о воинском учете. Документ опубликован 4 июня на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, повестки в военкомат в электронной форме дублируются в личные кабинеты граждан в Реестре повесток, а через Госуслуги рассылаются соответствующие уведомления. При этом повестку также можно вручить заказным письмом или лично в руки, как это было и раньше.
«В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте - повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток», – сказано в документе. Тем, кто получил повестку, запрещается выезд за границу.
Если человек не пришел в военкомат в течение 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, то в отношении него введут «временные меры». Среди них: запрет на регистрацию ИП, на постановку на учет в налоговом органе, на постановку недвижимого имущества на учет, на управление транспортом и его регистрацию, на выдачу кредита.
14 апреля Владимир Путин подписал закон об изменениях правил воинского учета, который, в частности, разрешает рассылать повестки в электронном виде. При этом 17 апреля в Минцифры заявили, что оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет. «Способы направления повесток ещё должно установить Правительство отдельным актом, который не принят», – заявляли в ведомстве.
Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов говорил «Фонтанке», что электронные повестки, рассылаемые призывникам в ходе этого весеннего призыва, не будут иметь юридической силы. Их рассылка будет проходить в тестовом режиме.