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    Минобороны РФ подготовило постановление о повестках через Госуслуги

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    Минобороны РФ разработало постановление правительства о внесении изменений в Положение о воинском учете. Документ опубликован 4 июня на портале проектов нормативных правовых актов.

    Согласно проекту, повестки в военкомат в электронной форме дублируются в личные кабинеты граждан в Реестре повесток, а через Госуслуги рассылаются соответствующие уведомления. При этом повестку также можно вручить заказным письмом или лично в руки, как это было и раньше.

    «В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте - повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток», – сказано в документе. Тем, кто получил повестку, запрещается выезд за границу.

    Если человек не пришел в военкомат в течение 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, то в отношении него введут «временные меры». Среди них: запрет на регистрацию ИП, на постановку на учет в налоговом органе, на постановку недвижимого имущества на учет, на управление транспортом и его регистрацию, на выдачу кредита.

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    14 апреля Владимир Путин подписал закон об изменениях правил воинского учета, который, в частности, разрешает рассылать повестки в электронном виде. При этом 17 апреля в Минцифры заявили, что оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет. «Способы направления повесток ещё должно установить Правительство отдельным актом, который не принят», – заявляли в ведомстве.

    Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов говорил «Фонтанке», что электронные повестки, рассылаемые призывникам в ходе этого весеннего призыва, не будут иметь юридической силы. Их рассылка будет проходить в тестовом режиме.

    «Фонтанка» показывала текст этого законопроекта. Ранее об изменениях рассказывал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он первым анонсировал введение электронных повесток, которые будут приравнены к традиционным, полученным под роспись. А граждане, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие повестку в период призыва, должны будут в двухнедельный срок со дня начала следующей призывной кампании лично прийти в военкомат для «сверки данных воинского учета». Повестку в электронной форме предлагают считать врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

    Кроме того, в России предлагают создать некий «реестр повесток». Если повестку не удастся вручить в бумажном или электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток». Уклонистам грозят ограничительными мерами: запрет на вождение, регистрацию ИП, заключение сделок, выезд за границу. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные меры в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот и других мер поддержки. Данные граждан для воинского учета в Единый реестр сведений о военнообязанных будут предоставлять, в том числе, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, научные и медицинские организации, социальный фонд. Зачисление военнообязанных в запас может происходить дистанционно, без личной явки в военкомат. То же касается постановки и снятия с воинского учета. Это будут делать на основании сведений о гражданах из «государственных информационных ресурсов».

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    Комментарии 9

    Slava_Rossii204 Июн 2023 в 13:30
    Или иди в военкомат, или мы сделаем твою жизнь невыносимой, лишим свободы и человеческих прав.
    Шикарный стимул защищать власть, которая к тебе так относится.
    +1−0
    Гость04 Июн 2023 в 13:28
    Дело осталось за малым, за реестром повесток. А он по плану идет за реестром военнослужащих, который еще неизвестно когда и как заработает.
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 13:26
    Любишь полбзоваться социальными благами, люби и Родину защищать!
    +0−4
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