Минобороны РФ подготовило постановление о повестках через Госуслуги

Минобороны РФ разработало постановление правительства о внесении изменений в Положение о воинском учете. Документ опубликован 4 июня на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно проекту, повестки в военкомат в электронной форме дублируются в личные кабинеты граждан в Реестре повесток, а через Госуслуги рассылаются соответствующие уведомления. При этом повестку также можно вручить заказным письмом или лично в руки, как это было и раньше.



«В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте - повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток», – сказано в документе. Тем, кто получил повестку, запрещается выезд за границу.

