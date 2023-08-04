Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение возраста призыва в российскую армию до 30 лет. Документ опубликован 4 августа на портале правовой информации.
Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Диапазон составит от 18 до 30 лет. Вопрос о том, возьмут ли в армию в 30, вызвал дискуссию. Депутат Андрей Картаполов говорил, что 30 лет включительно, однако сенатор Андрей Клишас и юристы пояснили, что парламентарий ошибается.
Ранее закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил, что цель поправок — наведение порядка в системе воинского учета, минимизация общения граждан и военкомата. Также Картаполов отметил, что уклонисты не должны находиться в более привилегированном положении, чем обычные граждане. По его словам, изменения в закон о воинской службе необходимы, так как «большой войной уже попахивает».
Напомним, изначально министр обороны Сергей Шойгу предлагал просто повысить возраст призыва: с 18 до 21 для нижней планки, с 27 до 30 лет — для верхней. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.
В марте 2023 года был внесен соответствующий законопроект. В пояснительной записке проекта, соавтором которого является глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, говорится (документ все еще размещен в базе Думы), что нижняя планка сдвигается ради того, чтобы вчерашние школьники могли спокойно получить образование. В свою очередь в армию могли бы призывать уже людей с профессией и жизненным опытом.
Однако 21 июля Картаполов заявил, что Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года. В интервью «Фонтанке» он пояснил, что убрать эту инициативу депутатов «просил народ», а именно — 18-летние парни. В Совфеде с этим не согласились. Тем не менее закон был одобрен.