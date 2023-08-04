Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение возраста призыва в российскую армию до 30 лет. Документ опубликован 4 августа на портале правовой информации.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Диапазон составит от 18 до 30 лет. Вопрос о том, возьмут ли в армию в 30, вызвал дискуссию. Депутат Андрей Картаполов говорил, что 30 лет включительно, однако сенатор Андрей Клишас и юристы пояснили, что парламентарий ошибается.

Ранее закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил, что цель поправок — наведение порядка в системе воинского учета, минимизация общения граждан и военкомата. Также Картаполов отметил, что уклонисты не должны находиться в более привилегированном положении, чем обычные граждане. По его словам, изменения в закон о воинской службе необходимы, так как «большой войной уже попахивает».