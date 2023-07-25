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    «Большой войной уже попахивает». Картаполов объяснил цель поправок в закон о воинской службе

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    Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил на пленарном заседании 25 июля, для чего рассматриваются поправки в закон о воинской службе.

    Он напомнил коллегам, что цель поправок — наведение порядка в системе воинского учета, минимизация общения граждан и военкомата. Также Картаполов отметил, что уклонисты не должны находиться в более привилегированном положении, чем обычные граждане.

    «Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны», — заявил глава комитета по обороне.

    Ранее Госдума приняла поправку о расширении призывного возраста срочной службы с 18 до 30 лет. Поправка о поэтапном повышении оказалась отклонена.

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