«Большой войной уже попахивает». Картаполов объяснил цель поправок в закон о воинской службе

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил на пленарном заседании 25 июля , для чего рассматриваются поправки в закон о воинской службе.



Он напомнил коллегам, что цель поправок — наведение порядка в системе воинского учета, минимизация общения граждан и военкомата. Также Картаполов отметил, что уклонисты не должны находиться в более привилегированном положении, чем обычные граждане.

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны», — заявил глава комитета по обороне.