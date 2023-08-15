«Через пару минут я вернулся». Подозреваемый в ранении продавца арбузов в Петербурге рассказал свою версию

Жилищные невзгоды и желание отблагодарить приютившую его компанию привели к арбузному нападению в Выборгском районе Петербурга.



Об этом, как стало известно «Фонтанке» 15 августа, якобы говорит 39-летний задержанный по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



По предварительной информации, 13 августа его выселили из съемной квартиры. С вещами он поехал к другу на проспект Художников, но тот не открыл ему дверь. Скитаясь по дворам, познакомился с двумя мужчинами. Они якобы разрешили ему переночевать у них. Он забросил в квартиру вещи, а потом компания пошла гулять и пить пиво. По пути они подобрали еще троих «бродяг». И мужчина решил угостить всех арбузом. Он подошел к ларьку у дома 41 по проспекту Художников и предложил купить ягоду за 200 рублей. Но понимания у продавца не нашел. Тогда он взял и бросил арбуз о прилавок. Продавец вышел на него с палкой, а мужчина якобы вытащил нож и ударил его в живот.

