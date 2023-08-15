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    Агрессивного покупателя арбуза задержали в Петербурге. Он уже сидел за несдержанный характер

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    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении с ножом на продавца арбузов на проспекте Художников.

    39-летнего мужчину доставили в отдел накануне около десяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа. Его поиски осложнялись тем, что в Петербурге он проживал без регистрации и нигде не работал.

    По версии следствия, 13 августа он пришел в овощную лавку и потребовал скидку на арбуз. А после того, как продавец ему отказал, ударил его ножом. И ушел. Что характерно, без арбуза.

    Агрессию задержанный проявлял и раньше. Несколько лет назад его привлекали за нападение с применением оружия.

    На этот раз возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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