Цена арбуза. На севере Петербурга продавца овощной лавки ранил ножом покупатель

В Петербурге ищут мужчину, который напал с ножом на продавца овощной лавки. Камнем преткновения стала стоимость арбуза.
Скорую и полицию вызвал накануне около восьми вечера мужчина, который торгует овощами и фруктами в магазине на проспекте Художников, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 августа. Заявитель, 46-летний гражданин Узбекистана, рассказал сотрудникам МВД, что в 19:50 в павильон вошел мужчина. Он, по предварительной информации, попросил продать арбуз по низкой цене. А получив отказ, схватился за нож.
Пострадавший с проникающим ранением в живот был доставлен в городскую больницу № 3. Он успел описать нападавшего, как 40-летнего светловолосого мужчину в рубашке в клетку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.