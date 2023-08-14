На форуме «Армия-2023» показали машину с военно-полевым храмом для нужд спецоперации

Автомобиль с военно-полевым храмом для нужд спецоперации показали на форуме «Армия-2023». В нем может поместиться до взвода, автомобиль полностью автономен. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает РИА Новости .

«Машина-военно-полевой храм, предназначенный для военного духовенства, священников, которые окромляют личный состав в зоне поведения СВО», — объяснил иерей Борис Гришин.

По его словам, автомобиль состоит из модулей, основа модуля — сваренный профильный алюминий и надувная палатка 4 на 4 метра. В нем есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места — второе для водителя-помощника священника. «Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал», — отметил он.

Эта машина с военно-полевым храмом пока экспериментальный образец. В зоне боевых действий она еще не была.



Также на форуме «Армия-2023» показали бронеавтомобили в стиле «Безумного Макса».