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    На форуме «Армия-2023» показали машину с военно-полевым храмом для нужд спецоперации

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    Автомобиль с военно-полевым храмом для нужд спецоперации показали на форуме «Армия-2023». В нем может поместиться до взвода, автомобиль полностью автономен. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает РИА Новости.

    Автор: видео / РИА Новости / Rutube

    «Машина-военно-полевой храм, предназначенный для военного духовенства, священников, которые окромляют личный состав в зоне поведения СВО», — объяснил иерей Борис Гришин.

    По его словам, автомобиль состоит из модулей, основа модуля — сваренный профильный алюминий и надувная палатка 4 на 4 метра. В нем есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места — второе для водителя-помощника священника. «Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал», — отметил он.

    Эта машина с военно-полевым храмом пока экспериментальный образец. В зоне боевых действий она еще не была.

    Также на форуме «Армия-2023» показали бронеавтомобили в стиле «Безумного Макса».

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    Армия-2023
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