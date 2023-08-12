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    AHaber: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа или начале сентября

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    Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган могут провести личные переговоры в конце августа — начале сентября. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает турецкий телеканал AHaber.

    По данным телеканала, ожидается визит российского лидера в Турцию, но не исключена и поездка Эрдогана в Россию. В публикации утверждается, что главы государств обсудят, в частности, зерновую сделку.

    В начале августа состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Канцелярия турецкого лидера сообщила, что они договорились о визите российского лидера в Турцию.

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    Владимир ПутинРеджеп ЭрдоганПереговоры
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